Українські сили протиповітряної оборони наразі вже збили 38 повітряних цілей російських загарбників.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Укрінформ.

"Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито", - сказав він.

Президент закликав українців сьогодні лишатися в укриттях.

Зеленський запевнив, що завдяки українським військовим усе буде нормально. "Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 10 жовтня російські загарбники випустили по території України 75 ракет. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 41 з них знешкоджена нашою протиповітряною обороною.