Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли. Про це повідомляє Офіс Президента на веб-сайті Офіційного інтернет-представництво Президента України.

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

Володимир Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.

«Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників», – наголосив він.

Крім того, Глава держави пообідав із військовими.