Як передає кореспондент Укрінформу, Президент вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

«Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність», - сказав він, звертаючись до української громади.

У середу Президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками «технологічних, цифрових компаній».

Загалом, зазначив він, під час його візиту до США має бути підписано близько двадцяти двосторонніх документів.