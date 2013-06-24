Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став український народ. Премію українцям присуджено за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню. Це вперше The Atlantic Council відзначає весь народ або націю.

Володимир Зеленський у відеозверненні висловив подяку за нагороду та зазначив, що удостоїти весь український народ – правильно і справедливо, адже мужність є національною рисою характеру українців.

«Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. І для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів», – сказав Глава держави.

За його словами, світ має чути й знати про український народ, мати про українців чітке уявлення.

«Насамперед ми – народ найкращих захисників. Це наші Сухопутні війська, Повітряні та Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський розповів історії українських героїв, зокрема згадав прикордонників з острова Зміїний, які не злякалися флагмана російського флоту крейсера «Москва», а також незламних захисників Маріуполя й «Азовсталі», які вже кілька місяців з украй обмеженими ресурсами тримають там оборону.

Глава держави наголосив, що український народ – це люди, які не шкодують себе заради інших, це сміливі діти, літні люди, які пережили забагато випробувань, це сотні тисяч тих, хто воює, і мільйони тих, хто займається волонтерською діяльністю та допомагає.

«Це бізнес, який переорієнтувався на потреби країни. Дизайнери одягу шиють військову форму, ресторатори годують безкоштовними обідами, пекарні печуть хліб для переселенців і самотніх людей. Це професор університету, який в окопі продовжує читати лекції своїм студентам. Скрипалька, яка грає для людей під час повітряної тривоги в бомбосховищі. Це мирні жителі українських міст, мирні жителі сіл, які ставали живою стіною на шляху в окупантів, зупиняли військову техніку, розвертали танки у зворотному напрямку. Це жителі Демидівки, які затопили власне село, щоб не пустити окупанта в Київ», – розповів Президент.

Він також нагадав про сміливих мешканців тимчасово окупованих Херсона, Мелітополя, Бердянська, Енергодара, Маріуполя, містечок і сіл, які попри погрози та постріли загарбників виходили на мирні акції на підтримку України.

«Це мільйони українців, які захищають рідну землю, захищають весь світ. Не бійтесь і приїжджайте в Україну. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться в їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога та конкретна підтримка», – сказав Володимир Зеленський.

Як додав Глава держави, громадянам України потрібне озброєння, фінансова підтримка, посилення санкційного тиску на Росію.

«А головне – відчуття, що в цій важкій боротьбі вони не одні, що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ – вільні держави, вільні народи нашої планети», – резюмував Президент.

Відзнаку, присвоєну українському народові, було передано Послу України в США Оксані Маркаровій.

Вручення нагороди The Atlantic Council за видатні досягнення у сфері лідерства – це щорічний захід, що проводиться у Вашингтоні й транслюється в прямому ефірі. Цьогоріч у церемонії взяли участь близько 500 осіб із понад 30 країн.