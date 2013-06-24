Освітяни Новомосковська виготовили майже 1,5 тисячі окопних свічок і дві сотні банок вітамінного коктейлю. Волонтерять для бійців. Свою акцію назвали «Зігрій серце захисника».
«З перших днів війни наші освітяни тримають потужний волонтерський фронт. Відгукуються на будь-який запит військових. Нині, коли почалися холоди, вирішили їх зігріти. Організували виготовлення окопних свічок», – зазначила начальниця управління освіти Новомосковської міськради Ірина Рябоконь.
Виробництво невпинне. На виготовлення однієї окопної свічки йде кілька хвилин.
Спочатку бляшанку заповнюють щільно скрученим картоном.
Далі заливають розтопленим парафіном. Як тільки застигне – можна користуватися. Горить такий «каганець» декілька годин.
«Ми не могли сидіти, склавши руки. Адже перемогу потрібно здобувати усім разом. Не сподіватися лише на військових, – вважає волонтерка Наталія. – «Бійці кажуть: «ви нас просто рятуєте цими свічками. Коли їх запалюємо, то відчуваємо підтримку і тепло. Розуміємо, за кого боремося».
Волонтерка додала, що виріб багатофункціональний. Запалив свічку – вже не в темряві і не в холоді. А ще на вогні можна підігріти їжу або закип’ятити воду.
«Допомагаємо нашим воїнам. Працюємо з любов’ю. Є віск, картон, бляшанки – трудимося», – сказала вихователька однієї з міських гімназій Алла.
Аби підвищити імунітет захисників, готують для них вітамінний смузі. У його складі: лимон, імбир та мед. Можна робити чай або просто смакувати ложкою.
На кожну банку клеять маленький дитячий малюнок зі зворушливим написом: «Дякуємо за ранок!».
«Потрібно й про здоров’я наших воїнів дбати. Щоб не хворіли. Лимончик, імбир, мед – чудовий засіб. Усе перекручуємо та фасуємо. Виходить суперкорисна суміш», – сказала помічниця вихователя Світлана.
Вона додала, що педагоги не забувають й про основну роботу. Продовжують навчати дітей онлайн. Проводити уроки, виховувати дошкільнят.