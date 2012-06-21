Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що так званий індійський варіант коронавирусу стрімко поширюється в усі куточки планети, і встигнути за ним «колективного реагування» не виходить, в тому числі з-за повільної вакцинації.

Гебрейесус зазначив, що в різних країнах виникають спалахи смертності, «гарячі точки». Так відбувається в разі повільної вакцинації або приймаються «обмежені заходи у сфері громадської охорони здоров'я».

Він зазначив, що для ефективної боротьби з цим штамом необхідно швидко збільшити масштаби тестування на коронавірус, забезпечити лікарні киснем, ліками та медичними матеріалами, вакцинами, а також індивідуальними захисними засобами для медпрацівників та лікарів. Крім того, треба розширити дослідження, які стосуються розробки нових методів боротьби з пандемією.

Вперше виявлений в Індії штам коронавірусной інфекції «дельта» поширився у багатьох країнах, у нього більш короткий інкубаційний період, а люди, що заразилися цим штамом, скаржаться на додаткові симптоми, включаючи порушення в роботі шлунково-кишкового тракту.

Людина, інфікована дельта-штамом коронавірусу, може заразити набагато більшу кількість людей, ніж той, який хворіє звичайним, заявивляли епідеміологи. При цьому експерти не відзначають підвищення кількості важких випадків і смертей.