Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) планує направити кошти, виділені світовим співтовариством, на збільшення тестування на COVID-19, поліпшення епідеміологічного спостереження за небезпечними штамами і постачання лікарень киснем, а медиків – індивідуальними засобами захисту. На ці цілі організація сподівається отримати $ 7,7 млрд.

ВООЗ закликає виділити гроші, зокрема, на боротьбу зі штамом «дельта», повідомляють іноземні ЗМІ. У поширеному в понеділок, 16 серпня, в Женеві пресрелізі організація пояснила, що йдеться про фінансування діючої з квітня минулого року міжнародної програми ACT-Accelerator.

«Ці інвестиції – лише невелика частина витрат урядів на боротьбу з COVID-19», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Він зазначив, що якщо не вдасться «знайти ці фонди зараз і зупинити поширення дельта-штаму в найбільш уразливих країнах», то всім доведеться заплатити за наслідки вже в цьому році.

Міжнародне партнерство ACT-Accelerator було запущено 24 квітня 2020 року спільними зусиллями ВООЗ, Євросоюзу, Білла і Мелінди Гейтс. Програма націлена на партнерство і співробітництво щодо прискорення розробки, виробництва і застосування «безпечних та ефективних технологій щодо запобігання, діагностики та лікування COVID-19».

За словами глави ВООЗ, світ в рекордно короткі терміни сильно просунувся в протистоянні нової інфекції завдяки появі вакцин. Однак ці успіхи «піддаються ерозії».