Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє про початок програми Solidarity, яка допоможе визначити ефективність чотирьох найперспективніших препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Йдеться про глобальне дослідження, яке об'єднає дані про хворих пацієнтів з більшості країн світу.
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Наразі лише 15% пацієнтів з коронавірусною інфекцією вимагають негайної медичної допомоги у зв'язку з розвитком гострих захворювань дихальної системи. Якщо створювати ліки від COVID-19 з нуля, то для цього мажна потратити роки, тому лікарі хочуть використовувати для лікування вже існуючі медпрепарати. Зокрема – ліки, які показали ефективність під час спалахів близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) і важкого гострого респіраторного синдрому (SARS).
Експерти ВООЗ вибрали чотири найперспективніші лікарські засоби – експериментальний антивірусний засіб ремдесівір, препарати від малярії хлорохін і гідроксихлорохіл, комбінацію з двох ліків для пацієнтів з ВІЛ – лопінавіру та ритонавіру, і таку ж комбінацію, але в поєднанні з інтерфероном-бета. Пацієнти з COVID-19 зможуть добровільно взяти участь у програмі Solidarity і протестувати на собі один з перспективних ліків від коронавірусної інфекції, щоб допомогти світовій медицині швидше подолати пандемію, яка загрожує захворюваності величезної кількості людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»