Поки держави по всьому світу послаблюють карантинні заходи й відкривають кордони, ВООЗ закликала національні уряди не втрачати пильності, зазначивши, що коронавірус продовжує швидко поширюватися. «Світ перебуває в новій і небезпечній фазі», — заявив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс під час віртуальної пресконференції.
«Зрозуміло, що більшості людей набридло сидіти вдома. Зрозуміло, що країни прагнуть поновити суспільне життя та економіку. Проте вірус все ще швидко поширюється, він все ще смертельно небезпечний, і більшість людей все ще до нього сприйнятливі», — застеріг очільник ВООЗ. За його інформацією, кількість щоденно зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус у світі почала зростати. Близько половини цих випадків зареєстровано у країнах Північної та Південної Америки, Південній Азії та країнах Близького Сходу.
Тедрос Адханом Гебрейєс закликав людей дотримуватися вимог соціального дистанціювання й не виходити з дому у разі виникнення симптомів, подібних до тих, які спричинює коронавірус. «Не забувайте прикривати рота, коли кашляєте, носіть маски там, де це необхідно, і продовжуйте старанно мити руки», — додав він. Він також закликав країни дотримуватися «золотих правил» стратегії у боротьбі з пандемією: фінансуй, ізолюй, тестуй, відстежуй кожен контакт хворого.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»