Ворог продовжує тероризувати прифронтові території – 30-50 обстрілів упродовж доби. Про це перший заступник Міністра внутрішніх справ України повідомив сьогодні, 07 серпня, в ефірі всеукраїнського телемарафону #UАразом, передає Урядовий портал.

«Цієї доби сталось 46 обстрілів, в результаті яких загинули 16 осіб, і ще маємо десятки поранених. На мушці у росіян насамперед Донецька та Миколаївська області. Але потужно прилітає і в Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку області, низку інших регіонів країни», – сказав Євгеній Єнін.

Так, Донеччину обстріляли вже понад 3 тисячі разів, Луганщину – 4 тисячі, Миколаївщину – 700 разів. Під прицілом уся країна. Єдина область, яку поки що оминула російська ракета, – Чернівецька. Загалом за час широкомасштабного вторгнення зафіксовано 12 тисяч обстрілів: вражено близько 300 військових об’єктів, решта понад 20 тисяч – цивільні.

«Російська ракета не воює з військовими, а летить вбивати мирних українців, нашу націю, наше майбутнє. Про намір росіян знищити нас говорить не лише кількість розбитих цивільних об’єктів, а й кількість зареєстрованих слідчими кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених на території України військовослужбовцями росії, білорусі та їхніми пособниками. Наразі розпочато майже 26 таких проваджень», – озвучив страшну статистику перший заступник очільника МВС.

Він вкотре акцентував увагу на причетності до обстрілів та їхніх наслідків диверсантів, які скеровують вогонь ворога, надаючи інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів та про місця прильоту ракет.

«Працівники кримінальної поліції постійно вживають заходи з протидії диверсійно-розвідувальним та терористичним групам. Зазвичай перевіряються від 10 до 15 тисяч підозрілих осіб щотижня. Під час перевірок виявляються десятки осіб, яких ми передаємо в переважній більшості для подальшого з’ясування обставин до органів СБУ», – зазначив Євгеній Єнін.

За його словами, упродовж 164 днів війни на території держави викрито близько сотні ДРГ і затримано понад 1600 осіб, імовірно причетних до диверсійної діяльності. Євгеній Єнін зазначив, що поплічники росіян зраджують свою країну за мізерну винагороду.

«Наші громадяни вступають у співпрацю з росіянами за якісь 5-10 тисяч гривень. Зрада держави за 300 доларів – це майже як за 30 срібників. Проте діяльність поліції та СБУ з протидії цим проявам є доволі ефективною. Крок за кроком, зокрема, й за підтримки наших міжнародних партнерів, ми виявляємо цих зрадників і далі на них чекає правосуддя», – підкреслив перший заступник Міністра.