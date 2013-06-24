Воєнні злочини рф у Київській області засудили 45 країн світу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує пресслужба МВС України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Уточнюється, що страти цивільних військовими рф були задокументовані і оприлюднені у всіх провідних міжнародних медіа, а також показані на весь світ під час засідання Ради Безпеки ООН після виступу Президента України Володимира Зеленського.

«Воєнні злочини рф у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації, такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів п'ятий пакет економічних санкцій проти рф», - зазначив Монастирський.

Уточнюється, що, разом із Нацполіцією, прокуратурою та СБУ, МВС фіксує воєнні злочини рф і разом із потерпілими та свідками збирає доказову базу.