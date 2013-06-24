Першу у 2023 році. На ній працівники критичної інфраструктури і комунальники. Урочисте спецпогашення відбулось на Головпоштамті у Дніпрі.

«Ця марка – вдячність усім енергетикам, газовикам, водопостачальникам, зв’язківцям, дорожникам. Вони – справжні Герої. Справжні воїни світла й добра. Мужньо і віддано тримають свій фронт», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

На одному аркуші – 5 марок. На кожній бійці невидимого фронту показані за роботою. Хтось лагодить пошкоджені ворожим обстрілом енергетичні мережі, хтось «поранену» снарядами дорогу, хтось перебитий газогін, хтось відновлює водопостачання.

«Це вже 13-марка, яку випустила Укрпошта за час повномасштабної війни. Вирішили здивувати щирістю. Висловити захоплення. Сказати спасибі тим, хто відновлює критичну інфраструктуру після ворожих атак. Хто надихає своєю стійкістю та професіоналізмом», – розповів директор Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта» Антон Ізотов.

Марка має свої родзинки. Зокрема, незвичний друк. Під дією ультрафіолетових променів зображення яскраво сяятимуть у темряві.

Дніпрянин Євген Ісаєв придбав і маркові аркуші, і конверти собі у колекцію. Каже, має усі марки, випущені з початку повномасштабного вторгнення. Адже на них визначні історичні моменти.

«Сама марка незвична, гарна. Мені подобається. Видно, що з душею створена. Робитиму спецпогашення. Частину залишу собі, частину – подарую», – розповів Євген Ісаєв.

Філателіст Володимир Сулима спеціально відпросився з роботи, аби прийти за новою маркою.

«Відправлятиму за кордон. Ось, у Данію, Туреччину. Там люди цікавляться Україною й усім, що у нас відбувається», – сказав Володимир Сулима.

Тираж марки – 300 тис примірників. Разом із маркою випустили спеціальний художній конверт і листівку. Придбати їх відсьогодні можна в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн.