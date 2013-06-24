29 жовтня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, яким вперше в історії визначаються засади внутрішньої політики у ветеранській сфері у відповідному законодавстві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Йдеться про проект закону “Про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері”.
Документ розроблено народними депутатами України за участі Мінветеранів та представників профільних громадських організацій.
“Сьогодні Парламент прийняв за основу важливий законопроект. Вперше в українському законодавстві буде визначено засади внутрішньої політики у ветеранській сфері. Це закладає фундамент для подальшої реалізації змін: в першу чергу, у соціальній, медичній та реабілітаційній сфері для наших Захисників і Захисниць їхніх сімей, родин полеглих воїнів”, – зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Запропоновані зміни до чинного законодавства спрямовані, зокрема, на
- забезпечення належної реалізації медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних, соціальних прав ветеранів війни, членів їхніх сімей та інших осіб, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;
- формування культури вшанування подвигу ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;
- сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини про українські військові перемоги та українську військову доблесть;
- залучення ветеранів війни до національно-патріотичного виховання;
- створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя;
- створення умов для ефективного лікування, реабілітації;
- створення умов для відновлення повноцінного життя та розвитку;
- створення єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів війни;
- створення умов для формування програм реінтеграції з громадами;
- сприяння у створенні суб’єктів підприємницької діяльності ветеранами війни та іншими особами, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;
- сприяння створенню нових векторів соціального захисту ветеранів війни.
Мінветеранів висловлює вдячність Верховній Раді України, народним депутатам, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.