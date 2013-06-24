29 жовтня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, яким вперше в історії визначаються засади внутрішньої політики у ветеранській сфері у відповідному законодавстві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про проект закону “Про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері”.

Документ розроблено народними депутатами України за участі Мінветеранів та представників профільних громадських організацій.

“Сьогодні Парламент прийняв за основу важливий законопроект. Вперше в українському законодавстві буде визначено засади внутрішньої політики у ветеранській сфері. Це закладає фундамент для подальшої реалізації змін: в першу чергу, у соціальній, медичній та реабілітаційній сфері для наших Захисників і Захисниць їхніх сімей, родин полеглих воїнів”, – зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Запропоновані зміни до чинного законодавства спрямовані, зокрема, на

забезпечення належної реалізації медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних, соціальних прав ветеранів війни, членів їхніх сімей та інших осіб, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;

формування культури вшанування подвигу ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;

сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини про українські військові перемоги та українську військову доблесть;

залучення ветеранів війни до національно-патріотичного виховання;

створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя;

створення умов для ефективного лікування, реабілітації;

створення умов для відновлення повноцінного життя та розвитку;

створення єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів війни;

створення умов для формування програм реінтеграції з громадами;

сприяння у створенні суб’єктів підприємницької діяльності ветеранами війни та іншими особами, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;

сприяння створенню нових векторів соціального захисту ветеранів війни.

Мінветеранів висловлює вдячність Верховній Раді України, народним депутатам, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.