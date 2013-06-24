Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму відеозверненні повідомила про евакуацію з «Азовсталі». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми дуже хотіли, щоб це вдалося. І наше мовчання було лише заради того, щоб люди вибралися неушкодженими», – пояснила вона.

Вона закликала громадян не вірити всьому, що пишуть у пабліках окупантів, а слухати і довіряти українській владі.

«Більше ста людей евакуйовано сьогодні. Операція продовжується. Вона стала можливою завдяки контролю Президента України Володимира Зеленського, спільним зусиллям Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. За це ми їм дуже-дуже дякуємо», – сказала Ірина Верещук.

Вона пообіцяла оприлюднити деталі згодом.