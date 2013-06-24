Уряд Японії повернув у щорічний дипломатичний довідник «Синя книга дипломатії» формулювання «незаконно окуповані» щодо Курильських островів (Північні території в Японії).

Як передає Укрінформ, про це повідомляєKyodo News.

«Північні території - це острови, над якими Японія має суверенітет, і вони є невід'ємною частиною території Японії, але тепер вони незаконно окуповані росією», - йдеться у дипломатичному довіднику.

Зазначається, що таке формулювання з’явилося в японській «Синій книзі дипломатії» вперше з 2003 року.

Також вказується, що нинішні обставини залишають перспективи результату територіальних переговорів з рф невизначеними.

У довіднику вторгнення росії в Україну називається «кричущою несправедливістю, яка підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії».

Наприкінці березня японські ЗМІ повідомили, що влада Японії планує повернути у щорічний дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії" формулювання "незаконно окуповані" щодо Курильських островів.

Японія засудила повномасштабне вторгнення росії в Україну, назвала його серйозним порушенням міжнародного права і приєдналася до інших західних країн у питанні запровадження економічних санкцій проти рф. У відповідь москва оприлюднила список «недружніх» країн, до якого включила і Японію, і минулого тижня в односторонньому порядку оголосила про призупинення мирних переговорів щодо спірних територій, посилаючись на «антиросійську позицію» Токіо.

Токіо заявляє, що радянський союз незаконно захопив Північні території, до яких входять острови, включаючи Еторофу, Шикотан і Кунаширі, незабаром після капітуляції Японії в Другій світовій війні в серпні 1945 року. москва стверджує, що це було зроблено «законно».