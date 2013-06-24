Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко взяв участь у нараді щодо питань охорони психічного здоров’я та створення відповідної Національної програми, що пройшла під головуванням Прем’єр-міністра України, за участю першої леді, інших представників Уряду й міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Попередні дослідження і гіркий досвід інших країн, що постраждали від збройних конфліктів показує: щонайменше кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна десята відчує ці наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

«З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я. За нашими попередніми прогнозами на даний момент війни, надалі психологічної підтримки буде потребувати близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування», — сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представляючи результати проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, які надаються органами державної влади.

Також Міністр у своєму виступі акцентував на негативних наслідках впливу війни на психічне здоров’я, які впливатимуть надалі та створюватимуть додаткове навантаження на систему охорони здоров’я:

психічні розлади мають негативні наслідки в першу чергу на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онко;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (в 4 рази частіше, ніж загальне населення) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

особи з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають згубну звичку та в середньому курять більше;

в цілому звернення до лікарів, увага до власного здоров’я та періодичність проходження рутинних обстежень падає за наявності психічних хвороб, що призводить до пізньої діагностики хвороб та меншої успішності їх лікування;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих — на 67%;

серед осіб з ПТСР більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки та пов'язаних з ними наслідків;

у разі важких пережитих травм окремі ризики можуть наставати на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяції.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повномасштабне вторгнення рф призвело, серед іншого, до того, що величезна кількість людей пережила травматичні події, які впливатимуть на їхню психіку роками.

«Створення та впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки має стати відповіддю тим викликам, які стоять перед нами. Необхідно зробити доступними послуги із психічного здоров’я для всіх, хто їх потребує або потребуватиме у майбутньому. Необхідно допомогти людям подолати стрес і запобігти розвитку психічних порушень», — зазначив Денис Шмигаль.

Нарада проведена для обговорення подальших кроків у частині систематизації та консолідації усіх наявних ресурсів та напрацювань, щоб забезпечити доступ до якісних послуг із психічного здоров’я для всіх, хто їх потребує – і військовим, і цивільним. Саме тому перша леді Олена Зеленська ініціювала створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Її мета – допомогти громадянам подолати надзвичайний стрес та наслідки пережитих травматичних подій, попередити розвиток психічних розладів.

«Ця війна, навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, “відіграватиметься” на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути — заради наших людей, які так багато пережили», — наголосила перша леді Олена Зеленська.

Розуміючи це, Міністерство охорони здоров’я, разом з усіма залученими сторонами, приділяє питанню психологічної допомоги і реабілітації наших громадян значну увагу вже зараз, щоб мати здорову націю в майбутньому.

За результатами наради в Міністерстві охорони здоров’я буде створено проектний офіс для координації міжсекторальної взаємодії міністерств та громадських організацій.

Пріоритетні кроки роботи проектного офісу на найближчий період: