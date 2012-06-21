Підписано угоду з першими отримувачами іпотечних кредитів, що видають у межах проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» за рахунок коштів гранту, наданого урядом Німеччини через кредитну установу для відбудови (KfW).

Членів п’яти родин отримувачів кредиту вітали заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук, перший заступник голови правління Держмолодьжитла Іван Парух, заступниця голови правління фонду Ельвіра Левченко і директор іпотечного центру Держмолодьжитла в Києві і області Микола Марчук.

Інна Драганчук відзначила ефективність спільних зусиль уряду Німеччини, KfW і організаторів програми з українського боку Мінреінтеграції і Держмолодьжитла. Спільною метою організаторів проєкту названо досягнення того, щоб у реєстрі житлових потреб ВПО не було жодного кандидата і всі, хто був змушений залишити рідну землю, щасливо жили на новому місці у власних комфортних оселях, повідомляє пресслужба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Іван Парух наголосив на позитивній якості проєкту, а саме синергії зусиль усіх його учасників. Завдяки револьверному принципу роботи програми (кошти від повернення кредитів спрямовуватимуть на кредитування нових громадян) більше представників ВПО зможуть придбати власне житло.

«Ми запропонували українцям максимально зручний і прозорий механізм отримання кредиту», — зазначив представник Держмолодьжитла.

Перші у країні кредити за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» на найвигідніших для громадян умовах отримали родини вимушених переселенців з Донеччини і Луганщини, які мешкають у Києві і області. Загальна сума кредитних коштів за цими договорами становить 5,3 мільйона гривень.

Держмолодьжитло ще наприкінці липня провело перший етап добору отримувачів кредиту із числа кандидатів, внесених до реєстру для участі у програмі «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». Відібрано 150 кандидатів. Обсяг коштів першого траншу для надання кредитів становить 5 мільйонів євро. Після того як їх переважну частину буде надано громадянам, погодять дату наступного етапу добору.