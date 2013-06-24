1 липня Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей судового провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях (реєстр. № 7310). Про це повідомляє Урядовий портал.

Законом передбачається, що для встановлення факту народження або смерті особи на територіях, де через бойові дії українські лікарні й РАЦСи не можуть видати належні документи про народження та смерть, родичі таких осіб можуть звернутися до будь-якого суду.

До суду подаються будь-які документи та свідчення, що можуть підтвердити факт народження або смерті.

Судова процедура нетривала — такі заяви розглядаються невідкладно — і безкоштовна, оскільки заявники звільнені від сплати судового збору.

Рішення суду після ухвалення надсилаються в РАЦС, де заявники зможуть отримати відповідні свідоцтва.

Команда Мінреінтеграції дякує Парламенту за злагоджену співпрацю та швидке ухвалення закону.