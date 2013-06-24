Будні села. Аграрії Дніпропетровщини збирають картоплю. А ще - овочі відкритого ґрунту: огірки, помідори, моркву, буряки та цибулю.

Вже накопалили майже 270 тисяч тонн. «Врожайність - на рівні минулого року», – говорить перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. - Цьогоріч картоплею засадили майже 60 тисяч гектарів. Аграрії вже прорали 19% площі. Накопали 185,6 тисяч тонн бульб».

Овочі відкритого ґрунту в області висадили на понад 33 тисячах гектарах. Зібрали, зокрема, 37 тисяч тонн цибулі, майже 27 тисяч тонн огірків, 15 тисяч тонн капусти, по 2,4 тисячі тонн – моркви та буряків.