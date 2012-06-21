Вселенський патріарх Варфоломій їде в Україну, аби розділити з українцями радість святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це у Твіттері написав митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Вселенський патріарх приїздить в Україну, аби розділити з усіма нами радість святкування 30-ліття відновлення державної незалежності. Як почесно і наскільки відповідально приймати такого дорогого серцю гостя. Єдиними вустами і єдиним серцем дякуватимемо Богу за всі благодіяння!" - заявив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Вселенський патріарх Варфоломій заявив на літургії у Патріаршому соборі на Фанарі, що відвідає Україну з офіційним візитом на День Незалежності 2021 року у відповідь на запрошення Президента Володимира Зеленського.

21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.