Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Вселенський Патріарх Варфоломій очолив літургію в історичному монастирі Сумела

в чорноморській провінції Трабзон 15 серпня.

Тільки 110 осіб були допущені до відвідування служби з нагоди Успіння Богородиці з-за обмежень COVID-19.

Під час літургії Вселенський Патріарх ще раз висловив вдячність владі за повернення ікон, викрадених з історичних помісних церков, в ході церемонії минулого тижня.

Свято Панагії, що відзначає Успіння або засипання Діви Марії, є найважливішим щорічним святом нащадків понтійських греків.

Монастир Панагія Сумела (православний монастир, зведений наприкінці IV на початку V століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини), який понтійські греки були змушені покинути, залишається символом їх історії в регіоні, що сягає корінням у незапам'ятні часи.

Свята ікона Панагія Сумела, розташована в однойменній церкві у Вермі на півночі Греції, є символом еллінізму в Понті і нагадуванням про грецький геноцид.

За традицією православної церкви ікона є роботою апостола і євангеліста Луки.

Монастир Сумела висічений у скелі в лісистій місцевості на схилах гори Мела (Карадаг турецькою) в районі Мака, на висоті 300 метрів над долиною Алтіндере.

Він був включений до Попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і був знову відкритий для релігійних обрядів 15 серпня 2010 з дозволу Міністерства культури і туризму після 88-річної перерви. Найважливіший центр релігійного туризму країни був закритий в 2015 році через ризик падіння каменів з прилеглої гори Мела.

Він був знову відкритий для відвідувачів 1 липня 2021 року після більш ніж п'яти років реставраційних робіт.