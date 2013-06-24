Рекордна кількість нагород — 45 медалей (16 золотих, 12 срібних, 17 бронзових) і третє місце в медальному заліку — такий підсумок виступу наших спортсменів на Всесвітніх іграх-2022. Це найвище досягнення збірної України на Всесвітніх іграх, у яких вона бере участь із 1993 року.

Упродовж ігор тривала благодійна акція на підтримку України. З кожного квитка, проданого на змаганнях, один американський долар перераховували на потреби України. За весь турнір було зібрано 54 тисячі доларів. Зібрані кошти підуть на відновлення спортивної інфраструктури.

Мінмолодьспорту спільно зі Спортивним комітетом України та федераціями зробили все можливе для підготовки та участі національної збірної команди у Всесвітніх іграх. Нашу країну представляла найбільша кількість учасників за всю історію. Це був складний підготовчий період, оскільки частина учасників перебувала на тимчасово окупованих територіях, деякі спортсмени служать у лавах ЗСУ, Нацгвардії, теробороні.