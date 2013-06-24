Навчальний рік завершиться Всеукраїнським інтерактивним онлайн-уроком з мінної безпеки в Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки.

«З 14 березня 2022 року в Україні відновили освітній процес у дистанційній формі. Для ефективної організації навчання українських школярів, зокрема евакуйованих, МОН спільно з компанією "Google Україна" створили Всеукраїнський розклад… Цей навчальний рік завершиться Всеукраїнським інтерактивним онлайн-уроком із мінної безпеки в Міжнародний день захисту дітей. Адже попри те, що навчатися потрібно, надважлим залишається життя та здоров’я кожного українця», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Всеукраїнський інтерактивний онлайн-урок з мінної безпеки відбудеться 1 червня та буде доступний у Всеукраїнському розкладі.

На уроці з інтерактивними завданнями діти дізнаються: як розрізнити вибухонебезпечні предмети; де може чатувати небезпека і які знаки попереджають про неї; як зробити свої прогулянки та пересування безпечними і яких правил дуже важливо дотримуватися.

Для учнів 1-4 класів урок відбудеться об 11:00, а для учнів 5-11 класів урок розпочнеться о 13:00.

Трансляція занять відбудеться на ютюб-каналі Unicef Ukraine та на фейсбук-сторінці Міносвіти.