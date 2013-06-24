18 березня 2022 р. у Києві, з ініціативи корпорації «Укрвинпром» та Держпродспоживслужби України, спільно з проектом «Винний Гід України», НЦ «Український інститут вина», Асоціацією сомельє України, Асоціацією крафтових виноробів України, Національним університетом харчових технологій, компаніями SHABO, BASF, «Марко Пак», Патентно-правовою фірмою «Пахаренко і партнери», за підтримки Міністерства освіти і науки, Мінагрополітики, Мінекономіки, Державної податкової служби України, відбудеться сертифікований Всеукраїнський освітній форум крафтових виробників вина.

Інформаційні партнери – «Українська правда», «Економічна правда», «Урядовий кур’єр».

Захід об’єднає широке коло поціновувачів українських вин, з-поміж яких представники профільних державних інституцій, асоціацій, ЗМІ, а також енологи, фахівці виноградарсько-виноробної галузі, сомельє та усі ті, кому важливо розвивати українське виноробство, зокрема, у сфері крафтового виробництва.

Розвиваємо бренд «Українське вино» за допомогою унікального симбіозу Іміджу – Освіти – Пізнання – Дегустації

Форум покликаний:

популяризувати виноробну продукцію вітчизняного походження, яку виготовляють малі виноробні підприємства – іміджева складова;

надати учасникам теоретичні знання, необхідні для глибшого розуміння сучасних законодавчих норм та умов до здійснення виноробної діяльності на малому підприємстві, дотримання вимог з якості та безпечності продукції, а також правил її маркування – освітньо-пізнавальна складова;

навчити професійному, за допомогою дегустації, визначенню якості вина – практична складова.

Сертифікований Всеукраїнський освітній форум крафтових виробників вина відбудеться вперше в Україні та проводитиметься на постійній основі.

Участь – безкоштовна. З кожного учасника – дві пляшки вина для дегустації і гарний настрій!

Реєстрація учасників: ukrvinprom_kyiv@ukr.net