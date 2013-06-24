На честь полеглих Героїв поклали квіти на Алеї пам’яті біля Дніпропетровської ОВА.

Зібралися представники керівництва області, міста, силових структур, духовенство.. На честь загиблих провели жалобну панахиду..Присутні застигли у хвилині мовчання.

«Сьогодні – День жалоби, вдячності та гордості. Він вписаний в історію кров’ю справжніх патріотів. Вони поклали своє життя на вівтар свободи та суверенності. Віддали найдорожче. Вічно їх пам’ятатимемо», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов

Згадали військовослужбовців та добровольців, які загинули заради вільної Батьківщини.

«Я хочу подякувати кожній родині, яка втратила свого захисника. Низький вам уклін. В кожному селі, в кожному місті Дніпропетровщини живе пам’ять про Героїв», – додала заступниця голови обласної військової адміністрації Ольга Горб.

До стел з іменами захисників поклали квіти.Мешканка Дніпра Вікторія щоразу у жалобні дати приходить на Алею. З букетом прийшла і сьогодні.

«Нація, яка забуває своїх героїв – не має самоповаги, – вважає мешканка Дніпра Вікторія. – Я дуже вдячна бійцям, які взяли до рук зброю, одягли однострій української армії та захищають нас від російської навали».

«Завжди сюди приходжу. Сумний день. Дуже тяжко. Гинуть найкращі наші хлопчики. Вони усі для мене, як сини. Кожному вклоняюся», – сказала дніпрянка Ольга.

Жінка додала, що війна увірвалася трагедією й у її сім’ю. На початку березня під Волновахою зник безвісти її онук. Його тато пішов добровольцем до війська.

«Вони наші янголи. Ми молимося за живих Героїв, які захищають Батьківщину, і за тих, хто загинув», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.