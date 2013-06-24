Всі атомні електростанції України працюють у штатному режимі, охорону об'єктів посилено.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».
«Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі, виконання виробничої програми і, відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів станцій за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом особового складу військових частин, які забезпечують охорону та оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств. Всі вони переведені в режим посиленого чергування. Посилено також фізичний захист АЕС.
Жодних проявів, які б свідчили про можливість вчинення будь-яких дій, які б могли призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Як повідомлялося, енергосистема України працює у штатному режимі, повністю забезпечено наявність потрібних енергоресурсів.
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