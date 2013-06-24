Національний банк України унормував особливості складання та подання кредитною спілкою плану відновлення своєї діяльності після припинення або скасування воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба відомства.
Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» від 27 липня 2022 року № 2463-ІХ запроваджено можливість тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки у зв’язку з воєнним станом та її подальшого відновлення. Якщо кредитна спілка, спостережна рада якої скористалася правом тимчасового зупинення її діяльності, відновить свою діяльність після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, вона буде зобов’язана подати до Національного банку план відновлення діяльності кредитної спілки (далі — план відновлення діяльності).
План відновлення діяльності повинен містити, зокрема:
відомості про стан майна кредитної спілки, яке використовується для забезпечення її діяльності;
значення низки показників станом на дату відновлення діяльності кредитної спілки, дату затвердження плану відновлення діяльності, а також прогнозні значення таких показників станом на кінець кожного місяця в межах строків виконання плану відновлення діяльності (до 90 календарних днів);
детальний опис та строки виконання заходів, які кредитна спілка вжила/планує вжити з метою реалізації плану відновлення діяльності.
План відновлення діяльності подається кредитною спілкою до Національного банку:
1) протягом 30 календарних днів із дня відновлення своєї діяльності, якщо спостережна рада кредитної спілки після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні прийняла рішення про відновлення діяльності кредитної спілки раніше строку, встановленого в абзаці першому пункту 11 розділу IX Закону України «Про кредитні спілки»;
2) не пізніше ніж на 121 календарний день після припинення або скасування воєнного стану в Україні, якщо кредитна спілка відновила свою діяльність у порядку, встановленому в абзаці першому пункту 11 розділу IX Закону України «Про кредитні спілки».
Після відновлення своєї діяльності (незалежно від того, відновлена діяльність у період дії чи вже після дня припинення або скасування воєнного стану) кредитна спілка зобов’язана подавати до Національного банку фінансову звітність та звітні дані відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, починаючи зі звітного періоду, в якому кредитна спілка відновила свою діяльність.
Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 15 вересня 2022 року № 203 «Про затвердження Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України», що набирає чинності з 17 вересня 2022 року.