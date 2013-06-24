Вчора, 24 червня 2022 року, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант магістерського комплексного тесту (МКТ). Це випробування відбуватиметься в комп’ютерному форматі в тимчасових екзаменаційних центрах. Про це повідомляє Урядовий портал.

МКТ міститиме два блоки завдань:

30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника);

50 завдань з права та міжнародного права.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні магістри можуть потренуватися виконувати завдання МКТ у спеціальному онлайн-середовищі. Блок завдань із права та міжнародного права однаковий для усіх потенційних магістрів, а завдання з іноземної мови – за вибором:

Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному МКТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування, вступник може вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до одного чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером – завантажте файл із демонстраційним варіантом МКТ, вибравши ту чи ту іноземну мову, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними за блоками завдань:

Нагадаємо, 27 червня 2022 року розпочнеться реєстрація потенційних учасників магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), що триватиме до 18 липня 2022 року (включно).