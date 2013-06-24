Сьогодні, 29 липня 2022 року, розпочався прийом заяв для здобуття вищої освіти від найбільшої аудиторії вступників – випускників 11-х класів (на основі повної загальної середньої освіти). Про це повідомляє Урядовий портал.

Вони можуть подати заяви на бюджетну чи контрактну форму здобуття освіти до:

8 серпня (18:00) – для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди, а також творчих конкурсів, складених 1-18 липня (бюджет і контракт);

23 серпня (18:00) – для вступу за результатами НМТ (ЗНО), а також творчих конкурсів, складених 9-16 серпня (контракт).

Після цього заяви прийматимуться тільки на контрактну форму здобуття освіти.

Докладні інструкції з подання електронних заяв доступні на сайті в розділі «Інформація для вступника» (текстова та відео).

Нагадуємо ключові моменти, на які необхідно звернути увагу перед поданням заяв:

після подання першої заяви в електронному кабінеті нічого змінити не можна. Тому варто уважно перевірити, чи коректно вступник вказав контактний телефон, завантажив власне фото, за необхідності – додав сертифікати ЗНО попередніх років тощо;

на бюджет можна подати максимум 5 заяв, кожній треба обов'язково вибрати пріоритет: від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша заява на вступ;

скасувати подану заяву без втрати пріоритету можна тільки до моменту її розгляду закладом освіти (до присвоєння статусу «Зареєстровано в закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету: подати нову з таким же пріоритетом вступник не зможе;

день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу. Тому радимо не поспішати, уважно все обміркувати, а потім подавати заяви;

вступникам за результатами НМТ потрібно дочекатися офіційних результатів тестів, завантажених у ЄДЕБО;

у кабінеті можна обрати один із двох варіантів щодо джерел фінансування: бюджет+контракт (якщо вступник не отримує бюджетне місце, то автоматично бере участь у конкурсі на контракт за тією ж заявою) або тільки контракт (у такому разі вступник не може претендувати на отримання та переведення на бюджетне місце);

якщо вступник має пільгу, то радимо до подання заяв звернутися до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації в ЄДЕБО. Водночас звертаємо увагу, що інформацію про категорії пільг, що дають право тільки на переведення на вакантні бюджетні місця, можна внести й після подання заяви;

подати заяву на вступ можна за результатами НМТ або за результатами ЗНО 2019-2021 років. Єдиний варіант комбінування – замість результата з НМТ використати результат ЗНО, якщо вони відрізняються не більше ніж на 15 балів з одного предмета: українська мова, математика та/або історія України;

цьогоріч до кожної заяви треба додати текст мотиваційного листа.

Також з 29 липня до 23 серпня триватиме прийом заяв до ЗВО від вступників на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Усі необхідні інформаційні матеріали вступники можуть знайти на сайті.

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