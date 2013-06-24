Вчора, 5 вересня 2022 року, розпочався другий етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ, що буде здійснюватися через інформаційну сторінку. Про це повідомляє Урядовий портал.

До 7 вересня 2022 року, вступники остаточно матимуть змогу визначитися з вибором міста і за потреби змінити населений пункт на той із запропонованих, де буде зручніше скласти тестування в межах спеціальної сесії.

Після проходження двох етапів підтвердження участі – 10 вересня для учасників з’явиться можливість завантажити запрошення, в якому буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Спеціальна сесія НМТ відбудеться з 12-16 вересня.

Нагадаємо, майже 13 тис. вступників на основі дипломів МС, МБ, ФМБ отрималирекомендації на бюджет.