Вчора, 25 травня 2022 року, Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальну характеристику та схеми нарахування балів блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для вступу до магістратури за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2022 році передбачено проведення магістерського комплексного тесту (МКТ). Випробування міститиме два блоки завдань: з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та права.

Зміст блоку МКТ з іноземної мови визначатиме Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов. Він складатиметься із завдань трьох видів: на встановлення відповідності, з вибором однієї правильної відповіді, на заповнення пропусків у тексті (англійська, німецька, іспанська). Усього блок МКТ з іноземної мови міститиме 30 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 120 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 30 балів.

Заплановано, що для учасників магістерських випробувань буде розроблено демонстраційний варіант тесту.

Нагадаємо, що цьогоріч майбутні магістри складатимуть магістерський комплексний тест для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» і магістерський тест навчальної компетентності для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

Зареєструватися для складання МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Нагадаємо, за кордоном будуть створені тимчасові екзаменаційні центри для НМТ.