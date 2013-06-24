Завершилася реєстрація для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) і магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК), яку здійснювали приймальні комісії закладів вищої освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За даними УЦОЯО, намір складати МКТ підтвердили понад 13 тис. осіб, з яких 565 планують складати іспит за межами країни. МКТ складається з двох блоків завдань: завдання з права та однієї з іноземних мов (за вибором вступника). 12 686. учасників обрали для проходження англійську мову, 409 – французьку, німецьку або іспанську. МТНК планують складати майже 34 тис. осіб. За кордоном долучитися до МТНК планують понад 1 400 українців і українок», – зазначивМіністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Після реєстрації учасники отримають скановані копії екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листа зберігатиметься в приймальній комісії. У разі виявлення помилок вступникові необхідно звернутися до приймальної комісії.

Тестування можна скласти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити екзаменаційні центри, а також у деяких містах за кордоном.

За посиланням можна ознайомитися з переліком населених пунктів, у яких створюватимуться тимчасові екзаменаційні центри для проведення МКТ і МТНК.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний лист, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника », доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листа та РIN-кодом, зазначеним у ньому.