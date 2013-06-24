Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, якщо країни не виконають вимоги Туреччини у питаннях безпеки та боротьби з тероризмом.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами триденного засідання Партії справедливості та розвитку в Кизилджахамамі, повідомляє власкор Укрінформу.

«Наполегливе утримання від сумнівів у своїх стосунках з терористичними організаціями з боку тих, хто пропонує бути гнучким щодо розширення НАТО, виправдовує нашу рішучу позицію. Ми не змінимо її, поки наші очікування, про які ми заявили нашим співрозмовникам, не будуть виправдані», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що Туреччина не налаштована позитивно щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії, зокрема тому, що у цих країнах знаходять прихисток члени Робітничої партії Курдистану (PKK) та Революційної народно-визвольної партії-фронту (DHKPC). За словами Ердогана, ці скандинавські країни «майже як пансіонати для терористичних організацій».

Згодом під час тристоронньої зустрічі в Анкарі турецька сторона передала представникам Фінляндії та Швеції документ, де викладено занепокоєння та очікування Туреччини «щодо питання їхньої підтримки тероризму».