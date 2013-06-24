Вакцинуватися проти COVID-19 закликав співгромадян Президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Стимулом до цього, вважає він, має бути сумна статистика летальних випадків внаслідок коронавірусу. Адже за дві доби країна втратила вдесятеро більше громадян, ніж за два останні роки російсько-української війни. У боях на Донбасі загинули 146 військових, а за минулі дві доби від COVID-19 померли понад 1,5 тисячі. Більшість із них становлять невакциновані. У Європі повний курс вакцинації пройшли 65% населення, натомість в Україні стільки само не зробили жодного щеплення.

Днями він натрапив на звернення воїна, який закликав земляків на мить поставити себе на місце військових: «Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, зазнаємо поранень, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте цього? Не цінуєте нашого і свого життя, а в мирних містах без будь-якого ворога вмираєте сотнями і тисячами не від куль або снарядів, а тому, що не хочете вакцинуватися». «Жорстко? Так. Справедливо? Так. Чи почують? Побачимо», — резюмував Президент.