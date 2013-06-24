Чимало наших співгромадян рятувалися від війни і опинилися за межами країни без будь-яких документів. Але це не обмежить їхнього права повернутися на батьківщину. Держприкордонслужба нагадує, що, відповідно до законодавства, громадянина України за жодних підстав не можна обмежити у праві на в’їзд в Україну.

У разі втрати паспорта, якщо документи недійсні чи протерміновані, повернутися додому можна за тимчасовим посвідченням особи на повернення в Україну. Його видають закордонні дипломатичні установи України. Щоб пришвидшити час оформлення, буде опрацьовано можливість розширення повноважень консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії. Нині розробляють постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну». Вона передбачає, що ДМС тимчасово отримає додаткові повноваження на виготовлення таких документів. Це дасть змогу пришвидшити повернення громадян додому, зазначає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.