Українці, яких примусово депортовано до рф, тепер зможуть отримувати посвідчення на повернення в Україну напряму від Державної міграційної служби. З 14 листопада почала діяти відповідна урядова постанова. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цей експериментальний проект розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС і ДМС.

Відтепер особам, які цього потребують, підрозділи Державної міграційної служби оформлюватимуть посвідчення в Україні.

Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть:

1) один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років,

2) подружжя,

3) повнолітні діти,

4) рідні брати/сестри.

Посвідчення оформлюється безоплатно протягом п’яти днів і діє до трьох місяців.

Також оформити заявку на його виготовлення можна на підставі офіційного звернення на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.