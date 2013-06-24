Українці, яких примусово депортовано до рф, тепер зможуть отримувати посвідчення на повернення в Україну напряму від Державної міграційної служби. З 14 листопада почала діяти відповідна урядова постанова. Про це повідомляє Урядовий портал.
Цей експериментальний проект розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС і ДМС.
Відтепер особам, які цього потребують, підрозділи Державної міграційної служби оформлюватимуть посвідчення в Україні.
Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть:
1) один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років,
2) подружжя,
3) повнолітні діти,
4) рідні брати/сестри.
Посвідчення оформлюється безоплатно протягом п’яти днів і діє до трьох місяців.
Також оформити заявку на його виготовлення можна на підставі офіційного звернення на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.