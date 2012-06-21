Справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про соціальну відповідальність, нові інвестиції, можливості, розвиток інноваційних галузей економіки. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід». І за підтримки Світового банку й уряду Німеччини Україна здобуде найкращий досвід і технології для проведення справедливої трансформації.

«Уже цьогоріч за підтримки міжнародних партнерів ми почнемо два пілотні проєкти — у Червонограді та Мирнограді. Паралельно плануємо дати старт ще кількох проєктів у тих шахтах, які технологічно підлягають закриттю й подальшій трансформації, — цитує Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату КМУ. — Успішність залежить від залученості всіх учасників: від місцевої влади до міжнародних партнерів. Разом маємо розробити універсальну модель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка створить нові можливості для їхніх жителів та інвесторів».