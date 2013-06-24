Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це на брифінгу сказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ. Він зазначив, що курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки і додатковими заходами НБУ, сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів.

Регулятор прогнозує, що ВВП України 2022 року скоротиться до 32%. На це вплинуть логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян та нижчі показники сільського господарства.

За словами очільника НБУ, у 2023—2024 роках економіка відновлюватиметься поступово — темпами на рівні 4—5%. Закладене у прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення, а істотна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни.

Як зазначив очільник НБУ, гальмуватимуть відновлення значні втрати робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та істотні потреби в імпорті.