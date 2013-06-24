Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП 2022 року до 29,2%. Попередня оцінка скорочення економіки становила 30,4% [±2%]. Зміна відбулася після того, як Держстат оприлюднив оперативні дані щодо ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.

«З огляду на кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату, за підсумком року падіння ВВП виявилося меншим за 30% і становило 29,2%. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі уряду, парламенту, допомозі міжнародних партнерів, високій адаптивності бізнесу та населення. Разом це дало змогу втримати економічний фронт та продовжити рух у напрямі перемоги», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Проте все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватися. Спеціалісти Міністерства економіки відзначають пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалося здебільшого на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Серед актуальних тенденцій лишається падіння інвестиційної активності, що триває в умовах війни. Воно частково компенсувалося вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення. Позитивну роль відіграли масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових і дорожніх об’єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.

Фахівці зазначають збереження негативного тиску від експортно-імпортних операцій через штучні затримки рф суден у межах «зернової ініціативи». Але підтримкою зовнішньоекономічної діяльності виступало розширення логістичних шляхів до країн ЄС та чинність регламенту ЄС, зокрема скасування мита і квот на певний вид продукції.

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