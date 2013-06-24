За підсумками голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО.
Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти і вносити зміни до ключових стандартів
НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.
«Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО.
Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки», — прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.
Надання статусу члена МІР — це знакове рішення. «Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі», — наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.
Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами.