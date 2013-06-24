Під час повномасштабної війни Укрзалізниця почала перевозити 30% експорту зерна через західні прикордонні переходи з країнами Європи. До війни цей показник сягав лише 1%. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін під час засідання Експортного офісу. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Ще 70% зернових Укрзалізниця перевозить через морські порти, які зусиллями Міністерства інфраструктури України були розблоковані в серпні.

«Наразі обсяги перевезень зерна виросли майже у 8 разів у порівнянні з березнем цього року та перевищують показник вересня 2021 року. Найбільший ріст відбувся після розблокування морських портів», — зазначив керівник Укрзалізниці.

Він також додав, що Укрзалізниця прогнозує подальше зростання обсягів перевезень вантажів до рівня показників 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця у вересні 2022 року перевезла 3,4 млн тонн зернових вантажів та продуктів перемолу, це на 63,2% більше показника серпня цього року.