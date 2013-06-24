Уряд ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 25 березня. Повідомляє Урядовий портал.

Він повідомив, що вже в 11 регіонах України стартувала посівна, тоді як торік у цей самий час вона ще не починалась.

«Ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством», — сказав Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. Ці продукти, за його словами, вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Також Денис Шмигаль відзначив, що Верховна Рада проголосувала за законопроект, який дозволить зробити в Україні найшвидшу у світі митницю.

«Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи», — зауважив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, на підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Він підкреслив, що отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно.

Як зазначив Денис Шмигаль, до України вже ввезено більше 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів.