Щойно підписаний Президентом України закон про заборону діяльності проросійських партій буде опубліковано – Мін’юст одразу готовий подати судовий позов про заборону політичних партій, вказаних у рішенні Ради національної безпеки та оборони, до апеляційного суду у Львові. Про це в ефірі єдиного телемарафону UAразом зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Найгучніша партія, яку розглядатиме суд, – це, безумовно, «ОПЗЖ». У нас є необхідна доказова база. Тобто, ми керуємося не лише рішенням РНБО, а ще й маємо докази їхньої проросійськості. Очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким. Тому що Закон, прийнятий Верховною Радою, встановлює дуже стислі строки для розгляду справи судом: максимум 1 місяць як для установ першої інстанції, так і апеляційної. Відповідно, якщо Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених Законом, – вже всередині цього літа ми матимемо перші результати по кільком проросійським партіям», – повідомив Денис Малюська.

Щодо «ОПЗЖ», – вони нині припинили своє функціонування. А за умови наявності позитивного рішення суду вони взагалі припинять своє існування і будуть виключені з реєстру політичних партій України.

При цьому Міністр юстиції запевнив, що навіть допоки рішення суду не вступить у дію, – функціонувати проросійські партії в Україні не зможуть. Адже Указом Президента, прийнятим за наслідками рішення РНБО, діяльність цих партій була призупинена. Відповідно, вони не можуть здійснювати свою діяльність. «До нас іноді надходять рішення керівних органів цих політичних партій про реєстрацію тих чи інших змін, – розповів Денис Малюська. – Втім, ми цього не робимо, адже партія не може функціонувати на період її призупинення. По кожній політичній партії буде окремий судовий процес. Врешті-решт, наша перевага над країною-агресором у тому, що ми не «зачищаємо» політичне поле грубо, з порушення процедурних норм, як це практикують у тоталітарних державах. Нам же потрібні правові механізми, тому що це не тільки цінність демократії, але й можливість для політичних партій оскарження рішення у міжнародних судах».

За словами Міністра юстиції України, допоки Закон про заборону діяльності проросійських партій ще не вступив у силу, – відповідні справи все ще перебувають у юрисдикції Київського окружного адміністративного суду. Втім, для того, щоб довіра суспільства до заборони діяльності таких політичних партій була вищою – потрібно юрисдикцію суду підняти на рівень вище і змістити її з тим, щоб вона була більш оперативною. Саме тому позови про заборону проросійських політичних партій буде розглядати апеляційний суд у Львові.