Антон Вельбой, відомий як Wellboy, випустив нову пісню «Ворогів на ножі», присвячену незламності українського народу.

Як передає Укрінформ, про це Wellboy повідомив у Фейсбуці.

«Слухайте мій новий сингл «Ворогів на ножі» на всіх музичних платформах. Це пісня про українську незламність. Про те, як історія накладається на сьогодення. Як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції та, найголовніше, — нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас та знищити», - ідеться у повідомленні.

Попри це, за словами співака, як і багато років тому, українці не припинять воювати і обов’язково виграють у цій боротьбі.

«Це пісня не про війну. Вона про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу та жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але через тріщину обов’язково просочиться світло і всі вороги будуть покарані», - наголосив Wellboy.

Як повідомлялось, Wellboy — український співак, композитор, автор пісень, учасник талантшоу «X-Фактор». Один із фіналістів Національного відбору України на Євробачення 2022 з піснею Nozzy Bossy.