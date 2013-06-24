Зараз багато дітей вимушено виїхали за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях, сидять на уроках під час тривог і при цьому мають продовжувати навчальний процес. Про освітні проєкти та ініціативи Мінцифри під час війни розповів Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

«Wi-Fi в укриттях» — один із проєктів у новому навчальному році, над яким зараз активно працює Мінцифра. У межах ініціативи безоплатно надаємо закладам освіти роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету. Для цього співпрацюємо з понад тисячею партнерів з телеком-ринку.

За весь час проєкту ми отримали 5 тисяч заявок від українських шкіл та ЗВО. Із них 2 тисячі закладів вже підключили до інтернету в укриттях. Інші отримають обладнання вже невдовзі. Для участі у проєкті представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму. А власники телеком-бізнесу можуть долучитися за посиланням. Відстежити заявки та підключення онлайн можна на дашборді.

Також зараз гостро стоїть питання, як продовжувати процес навчання в школах на тимчасово окупованих територіях або дітям, які вимушено виїхали за кордон.

«Під час пандемії COVID-19 разом з Міністерством освіти ми запустили “Всеукраїнську школу онлайн”. Це платформа, де є уроки з основних предметів для учнів 5-11 класів. Ми постійно оновлюємо контент і до нового року плануємо додати ще 1000 уроків. На сьогодні 80 викладачів працюють над контентом, щоб діти могли здобувати знання і не відставати від програми, поки ЗСУ будуть деокуповувати території», — зазначив Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації.

В ефірі телемарафону Михайло Федоров розповів про освітні ініціативи на різних етапах: від навчання в школі до дорослого життя. Так, Мінцифра вже запустила пілотний проєкт «Оновлена інформатика — IT-студії» в 50 українських школах. Новий курс інформатики дасть дітям базові знання з програмування, допоможе набути цифрових навичок та навчить користуватися інтернетом для різних цілей.

Для студентів ЗВО до навчальної програми інтегрували освітній курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів». Курс також можуть пройти всі охочі на платформі Дія.Цифрова освіта.