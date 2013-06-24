Державна прикордонна служба оприлюднила список запроваджених за добу санкцій проти росії та білорусі з боку міжнародних компаній.

Як передає Укрінформ, про це Держприкордонслужба повідомляє у Телеграмі.

Так, Wizz Air скасовує всі рейси до рф та з неї мінімум до 30 жовтня.

Також пішов з росії та білорусі фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC.

Крім того, данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід.

Американська Amsted Rail Company закриває офіс у москві та згортає виробництво підшипників.

Виробництво на заводі ПСМА рус, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих.

Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на 3,5 млрд доларів за понад 100 своїх літаків, які залишилися в рф.

Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з росії та білорусі.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги росії.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

З перших днів вторгнення росії в Україну США, союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Багато компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід із проєктів з російськими партнерами.