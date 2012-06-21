Оскільки минулий рік в Україні видався яблучним, то й нинішні запаси цих смачних і корисних фруктів значні: аналітики оцінюють їх станом на 1 лютого 2019 року в 280 тисяч тонн, що на 42% більше, ніж на ту саму дату торік. Кажуть, що це абсолютний рекорд запасів яблук на зиму в історії України.
До того ж торік високими темпами будували фруктосховища, що й дало змогу зберегти значно більший обсяг яблук аж до другої половини сезону. На Черкащині, приміром, така сама ситуація, що підтверджують фермери, які вирощують яблука. Однак нинішній достаток, вважає фермер із Шевченкового Звенигородського району Микола Олійник, означає лише те, що наступного року вітчизняних яблук у нас буде обмаль. Можливо, доведеться ввозити. Адже вітчизняні сади ще не пристосовані давати по два великі врожаї поспіль. Для цього потрібні спеціальні технології. Просто кажучи, дерево втомлюється, йому потрібен перепочинок. Може бути багато плодових бруньок і навіть багато яблук, однак їхні розміри будуть далекими від стандарту.
Схожі оцінки дають й інші садівники, які зауважують, що стан яблунь свідчить про деяке зменшення урожаю цього року. Втім, для внутрішніх потреб і наступного року яблук вистачить.