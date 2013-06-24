Ядерна безпека, санкції та інновації в енергетиці. Про це йшлося на зустрічі Міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс 17 січня 2023 р. Про це повідомляє Урядовий портал.
Герман Галущенко поінформував пані посла про початок роботи постійних місій Міжнародного агентства з атомної енергії на всіх українських АЕС. Присутність представників МАГАТЕ безпосередньо на станціях сприятиме посиленню безпеки на ядерних об’єктах в умовах постійних атак ворога.
Очільник Міненерго наголосив, що росія грубо порушила усі 7 принципів ядерної та радіаційної безпеки і продовжує свій ядерний тероризм, обстрілюючи об'єкти енергетичної інфраструктури, які в єдиній енергосистемі пов'язані з атомними станціями. За його словами, світ має відмовитись від російських ядерних технологій, а росію потрібно виключити з ядерного енергетичного ринку. Міністр звернув увагу на важливість запровадження санкцій проти російської атомної галузі та висловив сподівання на політичну підтримку Великої Британії у цьому процесі.
Герман Галущенко подякував британським партнерам за впровадження програми стійкості та енергетичної безпеки України. У її межах Україні було надано 856 генераторів. Програмою також передбачені внески Великої Британії до різних міжнародних інституцій, що допомагають Україні, зокрема до Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, фонду E5P, що сприяє розширенню можливостей Європейського інвестиційного банку.
Герман Галущенко також подякував Мелінді Сіммонс за внесок Великої Британії до Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, та ініціативу щодо створення Інноваційного фонду у сфері енергетики.
«Атомна та відновлювана енергетика стоятимуть у центрі розбудови українського енергосектору. Майбутнє за чистою енергією і ми вдячні партнерам з Великої Британії за ініціативу створити Інноваційний фонд, який підтримуватиме впровадження найсучасніших технологій в процесі відновлення та розвитку вітчизняного енергетичного сектору», – наголосив Міністр.