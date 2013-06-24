2022 рік змінив мирне життя українського народу. Активна фаза війни з росією змусила українців об’єднатися, але вона також відкрила нації та й усьому світові нові типи загроз. Чи гадав хтось із нас бодай рік тому, що на нас чекає дещо набагато страшніше за ковід, та щось руйнівніше за конвенційні засоби ведення війни? Але реалії наразі такі, що ядерна війна вийшла за межі історичної перспективи та набула доволі реальної загрози для нашої країни та й усього світу.

Чи варто сьогодні готуватися до потенційної ядерної загрози, та як це зробити? Ми запитали в компанії Цивільний Захист КР про можливості ядерної загрози та засоби, як захистити себе від неї.

Чим потенційно небезпечна стратегічна та тактична ядерна зброя?

Обидва різновиди ядерної зброї, які має у своєму арсеналі РФ, мають три важливі чинники впливу:



• Безпосередньо іонне випромінювання, яке супроводжується радіацією. Від нього може постраждати до 30% людей, які знаходяться у зоні ураження.

• Термічне ураження через вивільнення великої кількості теплової енергії. Опіки через вибух можуть отримати всі, хто не має захисних костюмів.

• Механічні ушкодження від вибухової хвилі, яка руйнує навколишні будівлі та споруди. Вони є найбільш вірогідними для людей в широкому радіусі перебування.

Але найбільша частка (прогнозовано до 70% всіх постраждалих) можуть здобути комбіновані ураження водночас від механічного впливу, випромінювання та термічного впливу.

Та чи можна захистити себе від потенційної шкоди? Як демонструє досвід Хіросими, далеко не всі, хто знаходиться неподалік від місця вибуху, здобувають критичних ушкоджень. На це може вплинути своєчасна підготовка та швидка реакція одразу після вибуху.

Засоби цивільного захисту: які будуть ефективними?

Основні правила під час застосування ядерної зброї – негайно прямувати до найближчого укриття. Також критично важливим є захист очей, вух, та органів дихання, шкіри тощо, якщо ви опинилися на відкритій місцевості.

• Якщо дозволяє можливість – намагайтеся якомога щільніше закрити тіло одягом.

• Якщо є у наявності навушники – вдягніть їх, так ви можете уникнути баротравми через звукове ураження від вибухової хвилі.

• Звісно ж, протигази – це найефективніший засіб для збереження органів дихання від впливу радіації та пилу, який підіймається під час вибуху. Але за їх відсутності використовуйте бодай якусь тканину, змочену водою, та дихайте через неї.

• У випадку коли ви потрапили під опромінення після вибуху, обов’язково зніміть одяг та за можливості – прийміть душ, так ви маєте змогу запобігти проникненню радіації в організм.

Також критично важливим є знезараження та обробка поранень.

Підготовлені – означає упереджені!

Навіть якщо ви не маєте гідного укриття поруч, підготувати власну оселю до можливості застосування ядерної зброї теж варто. Обов’язково перевірте, наскільки щільно зачиняються ваші вікна, оберіть приміщення без вікон та з наявністю хоча б двох стін між вами та зовнішньою стіною будівлі. Зробіть запаси консервованої чи вакуумованої їжі та води. Не забудьте про домашніх улюбленців. Отримувати інформацію можна завдяки радіо на батарейках, бо телефонний зв’язок та інтернет можуть бути відсутні. Також, за можливості придбайте засоби індивідуального захисту – респіратори, протигази, захисті костюми.

Ми віримо, що нам не знадобляться ці поради, але ви маєте чітко розуміти, від вашої підготовки цілком залежить ваше життя. Тримаймо стрій та віримо у нашу перемогу!