Секретар РНБО України Олексій Данілов у відповідь на ядерні погрози підготував для заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва пам'ятку з п'яти пунктів та порадив повторювати її вголос мінімум тричі на добу.

Як передає Укрінформ, про це очільник українського Радбезу повідомив на своїй сторінці Фейсбуці.

«Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грамів міцного алкоголю:

1. росія остаточно й безповоротно програє;

2. кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації;

3. усі території, окуповані московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною;

4. погроза й застосування ядерної зброї рф – це акт суїциду. росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – «прямо в рай»;

5. повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу рф. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України», - наголосив Данілов.

Як повідомлялось раніше, сьогодні заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є «прямим приводом» для застосування росією ядерної зброї.